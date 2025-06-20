الجمعة 20 يونيو 2025
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خارج الحدود

ماكرون: أمن إسرائيل مسألة استراتيجية بالنسبة لنا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: أمن إسرائيل مسألة استراتيجية بالنسبة لنا.

وأضاف ماكرون: ينبغي أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرة على مواصلة أنشطتها لضمان عدم قيام إيران بالتخصيب.

وتابع ماكرون: على إيران إظهار استعداد للعودة للتفاوض ويجب إعطاء الأولوية المطلقة للعودة للمفاوضات مع إيران.

 

جهزنا قواتنا المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات

في غصون ذلك، أكدت وكالة فارس للأنباء، أن وزارة الدفاع الإيرانية قالت إنها جهزت القوات المسلحة بكل احتياجاتها للقتال لعدة سنوات.

وأضافت وزارة الدفاع الإيرانية: “كل منشآتنا تواصل عملها بقوة رغم الهجمات المتواصلة على صناعاتنا العسكرية”.

 

مركز جاف يام نيجيف التكنولوجي

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن طهران استهدفت في هجوم صاروخي على بئر السبع مركز جاف يام نيجيف التكنولوجي، مشيرة إلى أن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة.

 

سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يجري تحقيقا بشأن سقوط صاروخ إيراني على مدينة بئر السبع فجر اليوم الجمعة دون اعتراضه، مما خلف عشرات الإصابات.

وأقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط مباشرة في بئر السبع ولم يتم اعتراضه، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الصاروخ كان يحمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوجرام.

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ماكرون الرئيس الفرنسي إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران وزارة الدفاع الايرانية جيش الاحتلال

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