بعد تكرار الحوادث، إنشاء كوبريين للمشاة على مزلقاني كيما والسيل بأسوان

أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عن قيام شركة كيما للأسمدة بتحمل تكلفة إنشاء 2 كوبرى للمشاة، أحدهما على مزلقان كيما الذى تم غلقه مؤخرًا بقرار من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل؛ نظرًا لوقوع حوداث متكررة عليه، والكوبرى الآخر على مزلقان السيل، وذلك حفاظًا على أرواح وحياة المواطنين وسلامتهم، وتسهيل حركة المشاة بين شرق وغرب خطوط السكك الحديدية.

يستفيد من هذه الخطوة أهالى مناطق كيما وعزب كيما والسيل الجديد والسيل الريفى والشيخ هارون.

وكلف الدكتور إسماعيل كمال، المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع الحيوى، بالتعاون مع شركة كيما وهيئة السكك الحديدية.

السماح بمرور المشاة فقط عبر مزلقان كيما

وأضاف أنه سيتم السماح بمرور المشاة فقط عبر مزلقان كيما لحين إنشاء الكوبري، كما تم تخصيص خط سير لحركة مرور السيارات فى الجانب الشرقى للسكك الحديدية من خلال فتح باب ( 2 ) للربط بين السيل وكيما وطريق الشلال / فيلة، أما فى الجانب الغربى فسيتم الاعتماد على كوبرى السيل الجديد فى إتجاهات كيما وعزب كيما والصداقة الجديدة والشلال.

وأشاد محافظ أسوان بالمشاركة المجتمعية الجادة من وزارة قطاع الأعمال وشركة كيما فى خدمة أهالى هذه المناطق، وهو الذى يعكس الدور المجتمعى الهادف لإحدى أكبر القلاع الصناعية فى الصعيد.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقى بين شركة كيما وهيئة السكك الحديدية بحضور اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ لعمل التنسيقات اللازمة للتنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

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