جيروم باول: من المرجح الوصول لمرحلة يصبح فيها خفض أسعار الفائدة مناسبا

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، إن توقعات التضخم على المدى القريب ارتفعت مؤخرا، مشيرا إلى أن السبب يرجع إلى التعريفات الجمركية.



وأضاف باول في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أن توقعات التضخم طويلة الأجل تظل متسقة مع هدفنا البالغ 2%، مؤكدا أننا صابرون حتى نتوصل لفهم أعمق للمتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أننا في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار قبل تعديل سياساتنا.

وأشار رئيس الفيدرالي، إلى أن الرسوم الجمركية قد تسبب زيادة في الأسعار لمرة واحدة، لكنها أيضا قد تخلف ضغوطا تضخمية طويلة الأمد، موضحا أن التأثير الكامل لها لم يظهر، ولا يزال قيد التطور، مؤكدا أنه لا تزال بيئة الاقتصاد الكلي محفوفة بالخطر.



وتابع: ينبغي تفسير تقرير التوقعات بحذر، لا أحد يصر على مسارات الفائدة هذه بقناعة تامة، الجميع يتفق على أنها ستعتمد على البيانات.

وأكد، أنه من المرجح أن نصل إلى مرحلة يصبح فيها خفض معدلات الفائدة مناسبا، مفسرا قرار الفيدرالي بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير قائلا: "طالما أن سوق العمل لدينا في حالة جيدة والتضخم في مسار التباطؤ.. فالصواب هو تثبيت معدلات الفائدة".

وأشار، إلى إننا بدأنا نلمس بعض آثار الرسوم الجمركية ونتوقع المزيد في الأشهر المقبلة، مضيفا أن حالة عدم اليقين بشأن تداعيات هذه الرسوم على الاقتصاد بلغت ذروتها في شهر أبريل، ثم انخفضت بعد ذلك.

وأشار رئيس الفيدرالي إلى أن توقعات صانعي السياسات في البنك المركزي الأمريكي تتأثر بمدى حالة عدم اليقين، "وهو أمر مرتفع بشكل غير عادي".

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت الفائدة

وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 للمرة الرابعة على التوالي.

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