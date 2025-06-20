جمعية الضرائب: التيسيرات الضريبية تساهم في انضمام 80% من الصناعات الخشبية للاقتصاد الرسمي

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التيسيرات الضريبية تساهم في تطوير الصناعات الخشبية، حيث يضم هذا القطاع 120 ألف منشأة ما يقرب من 80% منها خارج المنظومة الرسمية.

الصناعات الخشبية ثالث أكبر القطاعات الصناعية

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعات الخشبية والاثاث والموبيليا من الصناعات العريقة في مصر وتعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، فضلا عن استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ويساهم هذا القطاع بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن أبرز مشكلات القطاع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة حيث زادت أسعار الأخشاب بنسبة تجاوزت 50% فضلا عن وجود مشاكل في سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسيطر روسيا علي 25% من واردات مصر من الأخشاب.

وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية لا تتجاوز 40%، في حين أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج مثل القماش والإسفنج والدبابيس يوفر 40% من تكاليف الإنتاج.

وقال إن الضرائب على الخامات المستوردة وخاصة الأخشاب ترفع التكاليف تقلل من فرص المنافسة في الأسواق العالمية.

ودعا إلى تقديم مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية من أجل تنمية القطاع وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالاستفادة من الميزات النسبية للأثاث المصري وسمعته الطيبة.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الاثاث يتطلب إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الاشتراك في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث المصري وبصفة خاصة في أفريقيا.

وطالب بإنشاء مراكز تدريب لتوفير العمالة الفنية الماهرة في هذا القطاع الذي يعتمد على توريث المهنة، بالإضافة إلى التعريف بوسائل الإنتاج الحديثة وتشجيع الابتكار.

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