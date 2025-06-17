ربما، رسالة إيرانية غامضة بثلاث لغات تثير الرعب على منصة إكس

نشرت حسابات على موقع التواصل الاجتماعى "إكس" قريبة الصلة من النظام الإيراني، اليوم، رسالة غامضة حملت كلمة «ربما» أثارت الرعب على المنصة لما حمله المقطع من تهديد بالفناء.

حساب إيران بالعربية ينشر مقطع فيديو بالقنبلة الذرية

وفى التفاصيل نشر حساب «إيران بالعربية» على منصة إكس، المعروف بقربه من النظام الإيراني، مقطع فيديو حمل عنوان «ربما» بثلاث لغات العربية والإنجليزية والعبرية، وأظهر يدا ممسكة بـ قنبلة نووية، فى إشارة باحتمالية استخدام سلاح دمار شامل للرد على أي هجوم أمريكى محتمل لمعاونة إسرائيل فى عدوانها.

شكوك حول دقة معلومات حساب إيران بالعربية

ومنذ بدء تبادل الضربات العسكرية بين إيران وإسرائيل، الجمعة الماضية، نشط حساب «إيران بالعربية» فى تغطية أحداث الحرب، وبالتدقيق فى كم كبير من المعلومات التى ينشرها يتبين عدم صحتها.

ويرجع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى ذلك الأمر، إلى كونه حساب غير رسمى يمارس دور الدعم الإعلامي لبلاده، لكن فى المقابل ينشر الحساب معلومات يجانبها الصواب الأمر الذي تسبب فى زيادة عدد المتابعين له بشكل لافت على مدار الأيام الخمسة الماضية منذ اندلاع الحرب.

حقيقة امتلاك إيران قنبلة نووية

وبالرغم من تلويح حساب «إيران بالعربية» باحتمال إطلاق قنبلة نووية، تنفى التقارير الدولية الرسمية امتلاك طهران أسلحة ذرية فى ظل عدم قيامها بتخصيب اليورانيوم حتى الآن، ودخلت أمريكا المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية بهدف التوصل إلى اتفاق تتعهد فيه طهران بعدم الإقدام على تلك الخطوة.

وفى معرض تبريره لضربات الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران، زعم رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو، أن تل أبيب شنت تلك الغارات بعد امتلاكها معلومات عن قرب قيام طهران بتخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك 9 قنابل ذرية مستقبلا.

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