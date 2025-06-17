الثلاثاء 17 يونيو 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: التنسيق مع أمريكا في أعلى درجاته وكل السيناريوهات مطروحة في حربنا

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن بلاده في طريقها إلى النصر، مشددًا على أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة أعاقت البرنامج النووي الإيراني لسنوات طويلة - حسب زعمه.

 

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي: "لن نفصح عن خططنا المستقبلية، لكن كل السيناريوهات مطروحة، بما في ذلك توجيه ضربات مباشرة إلى القيادات العليا في إيران"، وذلك ردًّا على سؤال حول احتمال استهداف المرشد الأعلى علي خامنئي.

وتابع: "نحن نخوض معركة مصير، ولن نسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، وسنواصل الردع بكل قوة"، في إشارة إلى استمرار العمليات العسكرية.

كما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن التنسيق مع الولايات المتحدة في أعلى درجاته، واصفًا العلاقة مع واشنطن بأنها "شراكة استراتيجية لا غنى عنها".

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نتنياهو بنيامين نتنياهو الضربات الإسرائيلية إيران رئيس الوزراء الإسرائيلي الولايات المتحدة خامنئي

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