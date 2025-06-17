الثلاثاء 17 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إيران: عملياتنا السابقة ضد الاحتلال كانت للردع وننفذ عمليات عقابية قريبًا

إسرائيل، فيتو
إسرائيل، فيتو

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، إن العمليات العسكرية التي نفذتها إيران في السابق ضد العدو الإسرائيلي كانت تهدف للردع، مؤكدا أن بلاده تشرع قريبا في تنفيذ عمليات عقابية بحقه.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن "المرحلة القادمة تشهد تنفيذ عمليات عقابية محسوبة"، دون أن يحدد طبيعة أو توقيت تلك العمليات.

 

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

 

 أفادت مصادر مطلعة بأن المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، قام مؤخرا بتفويض جزء كبير من صلاحياته التنفيذية إلى المجلس الأعلى للحرس الثوري الإيراني، في خطوة مفاجئة تتزامن مع اختفائه عن الأنظار هو وعدد من أفراد عائلته.

ووفقا للمعلومات المتداولة، فإن هذا القرار جاء في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل، إذ يعتقد أن خامنئي لجأ إلى ملاجئ محصنة تحت الأرض، ضمن ترتيبات أمنية مشددة تهدف إلى حمايته من أي هجمات إسرائيلية محتملة تستهدف مراكز القيادة الإيرانية.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات الإيرانية حول هذه الأنباء، كما لم تعرض أي لقطات أو صور حديثة للمرشد الإيراني، ما زاد من الغموض والتكهنات حول حالته ومكان تواجده.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في أعقاب موجة من الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع حساسة داخل الأراضي الإيرانية، ما دفع طهران إلى رفع حالة التأهب القصوى وتعزيز تدابير الحماية في منشآتها العسكرية والقيادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خامنئي رئيس الأركان الإيراني الإسرائيلى

الأكثر قراءة

بعد تداول صور ربط جاسوس على صاروخ إيراني، شومان: ترويع مستحق القتل لا يجوز شرعًا

مصادر: خامنئي يفوض صلاحياته للحرس الثوري ويختبئ في ملجأ تحت الأرض

3 صفقات من بيراميدز على رادار الزمالك قبل الموسم الجديد

قنبلة موقوتة، خلافات حادة في مناقشات تعديل قانون الإيجار القديم

محمد رمضان يتصالح مع أسرة الطفل صاحب الأزمة مع نجله

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالأمان والاستقرار

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم بيرسي تاو

نجيب ساويرس: الاعتماد على الغاز الإسرائيلي خطأ استراتيجي ويهدد الأمن الغذائي (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلى اليوم الثلاثاء 17/ 6/ 2025

مخالف للسائد، سيتي بنك يتوقع انخفاض أسعار الذهب إلى مستويات 3000 دولار

لو غيرت الموبايل ونسيت IPA في انستاباي تعمل إيه؟

سعر كيلو الألومنيوم الخردة اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إحالته إلى البرلمان.. تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكتاب في المنام وعلاقته بسماع خبر سعيد قريبا

خالد الجندي: التوبة إلى الله لا يجب تأجيلها (فيديو)

لماذا أرسل النبي سليمان الهدهد إلى ملكة سبأ؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية