نجل شاه إيران: لحظة الحرية تقترب والنظام على وشك الانهيار

قال رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل اليوم الثلاثاء، إن النظام الإيراني على "وشك الانهيار".

النظام الإيراني على وشك الانهيار

وأكد في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "لحظة الحرية تقترب بسرعة.. النظام على وشك الانهيار. بعض عناصر النظام يتحدثون عن الفرار ويتواصلون معنا. نرى القيادة تختبئ كالفأر في مخبأ، بينما يفر العديد من كبار المسؤولين من إيران".

وسبق أن كشف موقع "إيران إنترناشونال" المعارض، ومقره في لندن، أن بعض القيادات والمسؤولين في إيران على تواصل حثيث مع الروس، في محاولة للفرار إلى هناك.

اختباء المرشد الإيراني في أحد الملاجئ

https://x.com/PahlaviReza/status/1934975735875453014?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1934975735875453014%7Ctwgr%5E55a7abc62273768b44e4cc9b1a8b4ca82296ef9e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eremnews.com%2Fnews%2Farab-world%2Fnshcg2b

وأورد كذلك أن المرشد الأعلى علي خامنئي وعائلته يختبئون في أحد الملاجئ، للاحتماء من الغارات الإسرائيلية.

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