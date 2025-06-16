خبيرة بالشأن الآسيوي تكشف أسباب دعم الصين للنظام الإيراني ضد إسرائيل

كشفت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنى سويف والمتخصصة بالشأن الآسيوي عن وجود تخوف لدى الصين من أي احتمالات لسقوط النظام الإيراني بعد هجمات تل أبيب عليها بمساعدة وتشجيع ودعم واشنطن، إذ سيترتب عن سقوط النظام الإيرانى، احتمال كبير بقيام (دولة كردستان)، والتي تضم أراضيها حدودًا طويلة بين كل من (سوريا وإيران والعراق وتركيا)، وهو ما سيتمخض عنه مساحة كبيرة من الفوضى، بعد خوض تل أبيب حروبًا على عدة جبهات.

العمل على تقسيم إيران إلى عدة دويلات تتوزع على عرقياتها المتعددة

وأكدت في تصريح لـ"فيتو" أن ما يخشاه الصينيون أنفسهم، بتخطيط واشنطن وتل أبيب من وراء توجيه تلك الهجمات العسكرية على طهران، بالعمل على تقسيم إيران إلى عدة دويلات تتوزع على عرقياتها المتعددة والمختلفة، مما سيحدث فراغًا سياسيًا بالعراق وسوريا وأيضًا تركيا، خاصةً في ظل حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى الذى تعيشه تركيا فى الوقت الحالى وتزايد حدة السخط الشعبى ومن قوى المعارضة على الرئيس التركى "أردوغان" وتوتر علاقته بالعديد من مؤسسات الدولة التركية والقوى السياسية حتى انتظار نتائج الانتخابات التركية فى عام ٢٠٢٨.

ضرب إيران وطريق التجارة الجديد

وواصلت حديثها قائلة: تربط الصين بين توجيه إسرائيل لضربات عسكرية على إيران فى الوقت الراهن، وبين طريق التجارة الجديد من الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إلى الهند ثم أوروبا عبر (ميناء بن جوريون الإسرائيلى) وهو المشروع الذى تم الاتفاق عليه فى قمة مجموعة السبعة الاقتصادية الكبرى فى نيودلهى عام ٢٠٢٣، ويضرب مسار طريق الحزام والطريق الصينى ومبادرة الحرير الجديد للصين، ويلغى أهمية قناة السويس المصرية، عبر تبادل الأدوار بين نيودلهى وتل أبيب، وسيجعل من تل أبيب، وهى دولة احتلال بالأساس هي المتحكمة الرئيسية فى طرق الملاحة البحرية والنقل البحرى واللوجستى عالميًا عبر ميناء بن جوريون العبرى، وهو ما سيعمل لاحقًا على تخريب (حلف أو تحالف وتجمع البريكس) بزعامة الصين وروسيا من داخله، مما سيعطى دفعة قوية للاقتصاد الهندى ليتجاوز الاقتصاد الصينى، ويمنع الصين فى الوقت ذاته من تجاوز زعامة الولايات المتحدة الأمريكية للعالم. وهو ما تتحسب له الصين وتتخوف منه بعد اتخاذ خطوات عملية لتحقيقه على أرض الواقع بعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية الفعلية على طهران بمساعدة ودعم واشنطن، رغم النفى الأمريكى لذلك.

وتابعت بناءً على التحليل السابق، جاء دعم الصين لوجهة النظر الإيرانية فى هذا السياق، بممارسة طهران لحقها القانونى والمشروع فى الرد على الضربات الإسرائيلية، لأن الرد على هذا العدوان الإسرائيلى على السيادة الوطنية الإيرانية، لهو الحق القانونى والمشروع لإيران فى الدفاع عن نفسها ضد أي هجوم أو انتهاك لسيادة أراضيها، بناء على (البند ٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، مع دعم الصين الكامل فى الدفاع عن إيران بكامل قدراتها فى مواجهة انتهاك سيادتها الوطنية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.