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خارج الحدود

أنباء غير مؤكدة تفيد باغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد رميا بالرصاص

أنباء عن اغتيال أحمدي
أنباء عن اغتيال أحمدي نجاد، فيتو

انتشرت أنباء غير مؤكدة على حسابات بموقع التواصل الاجتماعى "إكس"، تفيد بـ اغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد، برفقة زوجته وأبنائه على يد مسلحين فى أحد شوارع العاصمة طهران.

اغتيال أحمدي نجاد على يد مسلحين 

وحتى اللحظة لم تنشر وسيلة إعلام إيرانية رسمية، أي تفاصيل عن واقعة اغتيال أحمدي نجاد، تنفى أو تؤكد صحة الحادث الذي تردد أنه تم على يد مسلحين مجهولين استهدفوا رئيس إيران الأسبق برفقة زوجته وابنيه.

محاولة اغتيال أحمدي نجاد فى يوليو 2024

وفى يوليو 2024، كان قد كشف موقع "إيران إنترناشيونال" المعارض، أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة عبر إيجاد خلل في سيارة كان يستقلها.

وتحدث محمود أحمدي نجاد وقتها، عن محاولة اغتياله أول مرة عبر قناة "دولة الربيع" على "تيليجرام"، مشيرًا إلى "تحركات وإجراءات تثير القلق"، ومطالبًا باتخاذ إجراءات وقائية إضافية لحمايته ومواجهة المتورطين.


 

 

 

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اغتيال أحمدي نجاد باغتيال الرئيس الإيراني الأسبق أحمدي نجاد محمود احمدي نجاد

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