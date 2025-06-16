إجراء تحويلات مرورية بطريق الواحات بعد انقلاب سيارة ووقوع مصابين

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية علي طريق الواحات الصحراوي، بعدما تسبب حادث انقلاب ميكروباص، في زحام مروري وإصابة 6 أشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث فتم الدفع بالخدمات المرورية المنتشرة علي الطريق وتم إجراء تحويلات مرورية لتنظيم الحركة تمام المركبات ورفع آثار الحادث.

وتم التحفظ علي قائد السيارة المتسببة في الحادث.

وبإجراء التحريات الأولية تبين اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا أعلى طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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