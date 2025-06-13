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حوادث

موعد خروج إبراهيم سعيد بعد حبسه في قضايا نفقة

إبراهيم سعيد، فيتو
إبراهيم سعيد، فيتو

كشف المحامي محمد رشوان، موعد خروج إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر الأسبق من محبسه، بعد الحكم عليه بالحبس 4 أشهر بسبب قضايا نفقة

وقال محمد رشوان دفاع اللاعب إبراهيم سعيد، في تصريحات صحفية، إن اللاعب من المقرر خروجه من الحبس في أول يوليو خاصة بعد تحصل طليقته على أموال بعد الحجز على ممتلكاته.

وكانت المحكمة المختصة أجلت جلسة استئناف اللاعب إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك والمنتخب السابق على حكم حبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية لجلسة 15 سبتمبر للمذكرات واستخراج أسباب حبسه.

استئناف إبراهيم سعيد على حكم حبسه 

وطلب محمد رشوان، محامي اللاعب إبراهيم سعيد خلال الجلسة، استخراج تصريح وشهادة لأسباب حبس اللاعب، والطعن على التحريات الخاصة بدخله “2 مليون جنيه في الشهر”، والطعن بالتزوير على المبلغ.

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إبراهيم سعيد المحكمة يوليو

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