بسبب شاحن الهاتف، السيطرة على حريق داخل شقة بالحوامدية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب بمنزل بمنطقة السهران بدائرة مركز شرطة الحوامدية دون خسائر في الأرواح.

وذلك عقب أن انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الواقعة عقب تلقي بلاغ بالحادث، وانتقلت قوات الأمن مدعومة بفريق من المطافئ وسيارات الإسعاف تحسبا من وجود مصابين.

وعلي الفور أسرعت قوات المطافئ من إخماد الحريق وقامت قوات الأمن بمحاصرة الحريق لمنع امتداده للمنازل المجاورة وفرض كردون أمني وتواصل قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد حتي يتمكن فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه.

بينما أشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائي بشاحن هاتف داخل المنزل مما ترتب عليه اندلاع الحريق الذي التهم كافة محتويات المنزل.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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