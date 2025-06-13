ماس كهربائي وراء حريق مصنع مكرونة بأوسيم

كشفت التحريات الأولية لحريق التهم مصنع مكرونه بقرية برطس التابعة لمركز أوسيم أن سبب الحريق ماس كهربائي.

واندلع حريق هائل داخل مصنع مكرونة بمركز أوسيم شمال الجيزة.



تلقى مسئول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بطريق أوسيم برطس

بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مصنع مكرونة، ودفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ11 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران ونجحت في السيطرة علي الحريق ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص اثار الحريق ورفع اثاره لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة



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