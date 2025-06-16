استمرار البحث عن ضحايا أسفل أنقاض مصنع طوب منهار بالجيزة

تواصل قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة البحث عن ضحايا أسفل مدخنة توجد داخل مصنع طوب سقطت على العمال، وتم العثور أسفلها على 7 مصابين و4 وفيات بمنطقة عرب أبو ساعد التابعة لمركز شرطة الصف، تم نقلهم للمستشفى العام.

كانت قوات الأمن قد تلقت بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد سقوط سقف مصنع طوب علي العمال وبالانتقال تبين سقوط مدخنة بطول 50 مترا بشكل مفاجئ مما تسبب فى وفاة الضحايا الذين تم انتشالهم من أسفل الأنقاض بينما، وجارٍ البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل الحادث



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع انهيار داخل مصنع طوب بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري إلى مكان الحادث.

وتمكنت القوات من انتشال 4 جثث وإنقاذ مصابين اثنين، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين يُعتقد أنهم ما زالوا أسفل الأنقاض.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة سقوط مدخنة بارتفاع 50 مترًا بشكل مفاجئ فوق عدد من العمال، ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

تم نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم فرض كردون أمني بمحيط المكان وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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