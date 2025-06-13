الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

إصابة شخص في تصادم سيارة ملاكي ونقل ببنها

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

شهد طريق بنها الإقليمي حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل ، مما تسبب  في إصابة شخص  وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى نقل  بطريق بنها الإقليمي امام كفر سعد قبل نزلة المنصورة.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية لمكان الحادث وتم الدفع ب ٥ سيارات اسعاف، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 

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