قرار من النيابة بشأن إصابة 18 شخصا في حادث تصادم بطريق السويس

أمرت النيابة العامة، بإعداد التقرير المروري لـ حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق “السويس – العين السخنة”، أمام إحدى القرى السياحية، والذي أسفر عن إصابة 18 شخصا بإصابات متفرقة، من بينهم عدد من الأطفال، وذلك لكشف السرعة التي كانت تسير بها كلا السيارتين.

حادث تصادم مروع على طريق السويس – العين السخنة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق “السويس – العين السخنة”، أمام إحدى القرى السياحية، على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية الى موقع الحادث للتعامل السريع مع المصابين.

وكشفت الفحص المبدئى، أن التصادم كان مباشرًا بين السيارتين، اللتين كانتا تسيران على الطريق المجاور لإحدى القرى السياحية.

وقد نتج عن هذا الاصطدام إصابة 18 شخصًا تم نقلهم على الفور إلى مجمع السويس الطبي، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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