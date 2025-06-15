فريق بحث لكشف غموض وفاة مقاول في كرداسة

تواصل مباحث الجيزة جهودها لكشف أسباب وفاة مقاول إثر سقوطه من شرفة مسكنه بدائرة مركز شرطة كرداسة، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبة جنائية من عدمه.

وذلك فور أن انتقلت أجهزة الأمن لموقع الحادث عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بوجود متوفي بأحد الشوارع إثر سقوط من أعلى.

بالانتقال تم نقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث كرداسة

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة مقاول 60 سنة أثناء تركيبه ستارة بشرفة شقته، واختل توازنه وسقط من الطابق الثاني متوفيا.





وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب انتهاء تقرير الطب الشرعي.



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