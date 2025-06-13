حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي

شهد طريق السويس الصحراوي، اليوم، حادثًا مروعًا قبل محطة الرسوم تجاه مدينة مدينتي، مما أسفر عن وقوع إصابات وتوقف جزئي لحركة المرور.

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة بطريق السويس تجاه مدينتي

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة بطريق السويس تجاه مدينتي

تلقَّت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم مروع وتصاعد الأدخنة واشتعال النيران في سيارة على طريق السويس، وتحديدًا في المنطقة الواقعة قبل محطة الرسوم. وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.

تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث نجم عن تصادم عدة سيارات، مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، لم يتضح بعد مدى خطورتها، وجارٍ نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تعمل فرق المرور حاليًّا على إزالة آثار الحادث ورفع الحطام لتسيير حركة المرور، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

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