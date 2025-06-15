قطعة أرض سبب مشاجرة ببولاق وإصابة شخصين والأمن يخمدها

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء والعصا بين عدة أبناء عدة أطراف لدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور نتج عنها إصابة اثنين، تم نقلهم للمستشفي بينما اقتادت قوات المباحث باقي الأطراف لقسم الشرطة وتحفظت على الأسلحة المستخدمة بالحادث.

وذلك فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين أبناء عمومة على ميراث قطعة أرض استخدم فيها كلا منهم أسلحة بيضاء وعصا تطورت لمساجىة أسفرت بالحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من مفتش مباحث بولاق الدكرور، العقيد محمد الصغير، يفيد بوقوع مشاجرة أسفرت عن إصابة طرفيها.

وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق



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