السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

تجديد حبس عامل متهم بدهس 3 أشقاء في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس عامل متهم بدهس 3 أشقاء بسيارته، أثناء عبورهم طريق الأوتوستراد بمدينة نصر، مما أسفر عن إصابتهم إصابات خطيرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى طريق الأوتوستراد دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشقاء إصابات خطيرة صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق وفر قائدها هاربا، وفي وقت لاحق أبلغ عامل بأن صديقه أبلغه بأنه قد ارتكب حادث تصادم بسيارته التي أقرضها له وأصاب عددا من الأشخاص.


وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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جنح مدينة نصر محكمة جنح مدينة نصر غرفة عمليات النجدة النيابة العامة

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