الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

الأمن يواصل جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مول شهير في بدر

إسعاف
إسعاف

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب داخل أحد الحمامات بمول شهير بدائرة مركز شرطة بدر.

وتم تشكيل فريق بحث متخصص، يعمل على جمع التحريات والمعلومات، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة التي تم التحفظ عليها في موقع الحادث، وذلك للوقوف على تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة قبل الوفاة. 

كما تقوم الأجهزة الأمنية بمناقشة شهود العيان والعاملين بالمول بهدف تحديد هوية المتوفى، وأسباب تواجده في المكان، والوقوف على ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة مركز شرطة بدر كاميرات المراقبة

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