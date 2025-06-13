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حوادث

دخلوه المستشفى بدل عش الزوجية، القبض على 3 متهمين أصابوا عريسا ليلة زفافه بمنشأة القناطر

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

ألقت أجهزة الأمن القبض على 3 متهمين تسببوا في إصابة شاب أثناء ليلة زفافه و3 آخرين من المعازيم إثر نشوب مشاجرة بين المتهمين وبعضهم  بقرية وردان  بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وتكثف أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد أسباب اندلاع المشاجرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة خلال أحد الأفراح بمنطقة منشأة القناطر، ووقوع مصابين من بينهم العريس،  وتم نقلهم إلى المستشفى وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الموقف وضبط المتورطين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة الأمن مشاجرة شرطة منشأة القناطر البحث الجنائي

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