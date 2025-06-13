ضبط حارس عقار وعامل دليفري سرقا خزينة بداخلها ذهب وشيكات من شقة بالهرم

نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من ضبط حارس عقار ودليفري قاما بسرقة خزينة بداخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وشيكات بنكية تقدر بـ 5 ملايين جنيه من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، وتحرر محضر بالواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازى إخطارًا من رئيس مباحث الهرم المقدم مصطفى الدكر بحضور مدير شركة لتنظيم الحفلات وأبلغ عن خزينة داخلها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وشيكات بنكية تقدر بـ 5 ملايين جنيه من داخل شقته.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم مصطفى الدكر رئيس المباحث وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة توصل فريق البحث إلى أن مرتكب الواقعة حارس العقار الذي يقطن به صاحب الشركة، 40 سنة وصديقه “عامل دليفري”، 30 سنة، وأنه استغل سفر صاحب الشقة وقام بالدلوف من الشباك وسرقة الحزينة.

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