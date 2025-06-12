إجراء تحويلات مرورية بطريق الضبعة بعد تصادم سيارتين ووقوع مصابين

قامت الخدمات المرورية بتسيير الحركة المرورية بطريق الضبعة بعد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ووقوع مصابين.

وقامت قوات الأمن عقب تلقي بلاغ بالحادث بالدفع بالخدمات المرورية والبحث الجنائي ونقل المصابين للمستشفيات وفرض كردون أمني حول الحادث وإجراء تحويلات مرورية لتسيير حركة المرور.

تصادم سيارتين ووقوع مصابين بالضبعة

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم على طريق محور الضبعة، وذلك بعد الطريق الإقليمي.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وفرق المرور إلى موقع الحادث، مدعومة بالأوناش المخصصة لرفع آثار الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأسفر الحادث، وفقًا للمعلومات الأولية، عن إصابة 11 شخصًا بإصابات متفاوتة، حيث تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى زايد المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب فحص أسباب الحادث ورفع المعوقات لإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي في المنطقة.

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