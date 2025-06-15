الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مأساة منى، تزوجت أسبوعًا واكتشف أنها لا تزال عزباء في الأوراق الرسمية

محكمة
محكمة

في واقعة تثير الدهشة والحزن في آنٍ واحد، تعرضت "منى" (38 عامًا) بمدينة السلام لعملية نصب مُحكمة، بعد أن رضخت لضغوط أسرية من أجل الزواج قبل بلوغها الأربعين، لتجد نفسها في نهاية المطاف ضحية "عريس وهمي" و"مأذون مزيف"، تزوجت لمدة أسبوع فقط ثم اختفى الزوج، تاركًا خلفه صدمة عمرها.

منى، التي تخطت سن الـ38، عانت من ضغوط متكررة من الأسرة والمجتمع المحيط، خشية فوات "قطر الجواز". 

وتحت تأثير تلك الضغوط، وافقت على مقابلة عريس رشحته لها إحدى قريباتها، وتمت المقابلة، ثم تلتها فترة تعارف قصيرة لم تتجاوز أربعة أشهر، ليتم بعدها عقد القران والزفاف.

عاشت منى أسبوعًا من السعادة، ظنت خلاله أنها بدأت حياة جديدة مستقرة، قبل أن تستيقظ في اليوم السابع على كابوس حقيقي.. العريس اختفى، ومعه مصوغاتها الذهبية وأموالها.

حاولت التواصل معه مرارًا دون جدوى، لتصفه لاحقًا بأنه "فص ملح وداب".

الصدمة لم تتوقف عند اختفاء الزوج. فقد اكتشفت منى أن عقد الزواج غير موجود، وحينما توجهت للسجل المدني لاستخراج نسخة منه، كانت المفاجأة الصادمة: لا يوجد زواج مسجل، وهي لا تزال "عزباء" رسميًا. مما يعني أن المأذون الذي عقد القران كان مزورًا.

بحثًا عن الحقيقة، قررت منى التحقق من بيانات العريس الهارب، لتكتشف مفاجأة مدوية أخرى: ليست الزوجة الوحيدة، فالعريس متزوج من قبل، ومؤهله لا يتعدى الدبلوم، وعاطل عن العمل، عكس ما قيل لها تمامًا.

خطوات قانونية لاسترداد الحقوق

وسط هذا الزلزال العاطفي والقانوني، عثرت منى على نسخة من قسيمة الزواج المزورة، وحررت محضرًا بسرقة مصوغاتها وأموالها، كما قررت رفع دعوى "إثبات علاقة زوجية" أمام المحكمة، أملًا في أن تثبت رسميًّا وجود زواج بينها وبين العريس "ك" كي تتمكن من استرداد حقوقها كاملة.

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، بينما تؤكد منى أنها لن تتنازل عن حقها، وأنها ستواصل الإجراءات القضائية حتى النهاية، سعيًا وراء إنصافها، وكشف تفاصيل هذه الجريمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاوراق الرسمية الحياة الشخصية السجل المدني قسيمة الزواج محضر رسمي إثبات علاقة زوجية اختيار شريك حياته علاقة زوجية

مواد متعلقة

النيابة تستمع لأقوال المُبلغ في واقعة العثور على جثة شاب داخل مول ببدر

فهمت غلط، النيابة تستمع لأقوال طالب متهم بالتحرش بسيدة أجنبية في الشروق

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مول شهير في بدر

حجز طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

في مزاد علني، بيع منقولات فيلا رضا عبد العال لصالح قناة النهار

تعرف على التهم الموجهة لأبطال فيديو تعاطي الحشيش في القاهرة

التكييف السبب، نص تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالتجمع

تجديد حبس سائق ميكروباص تسبب في إصابة 11 شخصًا بالقطامية

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

إسرائيل تصرخ وتل أبيب تبحث عن أحياء تحت الأنقاض، والنشطاء: المحتل يذوق مرارة غزة (فيديو)

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية