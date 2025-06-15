أقوال صادمة أمام النيابة.. مصرع شاب على يد 3 عاطلين بالوايلي

استمعت نيابة الوايلي إلى أقوال أهل شاب لقي مصرعه على يد 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة العباسية.

وقال أهل المجني عليه إن ابنهم كان معروفا بحسن الخلق والطيبة بين الناس في المنطقة ومشهود له بحسن السلوك.

وأضاف أهل المجني عليه أن يوم الواقعة كان يجلس بشكل طبيعي ولا يوجد شيء حتى اتصل به أحد أصدقائه وذهب إليهم ولم يعود من بعدها ليفاجئوا بجثته في المستشفى وقد لقي مصرعه ضربا بعصا خشبية غليظة.

وطالب أهل المجني عليه بالقصاص من القتلة والثأر بالقانون لدم ابنهم.

وقال المتهمون إنهم ارتكبوا الجريمة بتحريض من صديق المجني عليه.

وأضاف المتهمون أن خلافا نشب بينهم وبين المجني عليه بسبب اقتراض الأخير مبلغ مالي 5 آلاف جنيه من أحدهم وماطل في رده، فتوجهوا يوم الحادث إلى منزله ثم اصطحبوه معهم إلى أحد الشوارع الجانبية في منطقة العباسية لإنهاء الخلاف ومعرفة موعد رده المبلغ المالي.

وأشاروا إلى أنهم أثناء التحدث مع المجني عليه حدثت بينهم مشادة كلامية فقاموا بدفعه ثم انهالوا عليه جميعا بالضرب بعصا خشبية وشومة ثم أمسكوا رأسه ورطموها في الأرض عدة مرات حتى خرج الدم من وجهه ثم حمله أحدهم وذهب به إلى المستشفى، ولكنه لقى مصرعه متأثرا بإصابته.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنه توفى نتيجة إصابته بكسور وكدمات وآثار تعذيب شديدة وتورم في الوجه والذراعين وكدمات زرقاء شديدة حول العين والأنف والرقبة.

العثور على جثة شاب بالوايلي

وكان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع الجانبية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب بها آثار اعتداء بدني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، وأنهم كانوا يحاولون فقط "تأديبه" ودفعه للسداد.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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