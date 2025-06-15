الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

معاينة شقة شب بها حريق في الشرابية: انفجار أنبوبة بوتاجاز السبب

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

كشفت معاينة نيابة الشرابية لشقة شب داخلها حريق هائل بالطابق الأخير بعقار سكني بمنطقة الشرابية، دون وقوع أي إصابات، أن انفجار أنبوبة بوتاجاز هو السبب. 

وأضافت المعاينة أن الشقة تفحمت بالكامل وتساقطت حوائطها وسقفها.

حريق شقة بالشرابية

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المباني المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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