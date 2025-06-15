الأحد 15 يونيو 2025
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حوادث

تأجيل دعوى عزل وزير التربية والتعليم إلى 21 يونيو

وزير التربية والتعليم،
وزير التربية والتعليم، فيتو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 21 يونيو الجاري للرد والتعقيب على تقرير هيئة المفوضين. 

دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه 

وكان عدد من المحامين قد أقاموا الدعوى رقم 53050 لسنة 79 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور، على حسب ما جاء بالدعوى.

وذكر مقدمو الدعوى أن جميع المؤهلات العلمية “المدعى بحصوله عليها” وفحص صحيفة الحالة العلمية الخاصة به، تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى التربية والتعليم محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم

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