تحذير من تشيرنوبل الخليج، خريطة قدرات إيران النووية وخطر قصف بوشهر على دول الجوار

رصد الخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأفريقية، إدريس آيات، مدى قدرة إسرائيل على تدمير محطات إيران النووية، محذرا مما أسماه "تشيرنوبيل الخليج" حال تعرضت محطة بوشهر النووية لضربة عسكرية مباشرة تسببت فى تسريب إشعاعي.

تدمير المشروع النووي الإيراني

وبدأ إدريس آيات تحليله بطرح سؤال: "هل تمكنت إسرائيل من تدمير المشروع النووي الإيراني في هجماتها المتتالية؟ وما خطر الإشعاع النووي المحتمل على دول الخليج؟!

ولفت، إلى أن المعطيات المتداولة منذ الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، تشير إلى أن منشأة نطنز النووية، قد تعرّضت بالفعل لأضرار بالغة، مع مبالغة في الادّعاء بنهاية الحلم النووي الإيراني.

المشروع النووي الإيراني

وتابع إدريس آيات، لكن الحقيقة، أن إسرائيل لم تقدر - أو لم ترغب- على ضرب المنشآت النووية، بل ركزت على استهداف شبكات التبريد والطاقة، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي نُشرت مؤخرًا.

واستطرد الخبير الإفريقي فى الشئون السياسية الدولية قائلا: يبدو أن تل أبيب اتبعت في هذا الهجوم نمطًا عملياتيًا دقيقًا يشبه “الهجوم السيبراني الميداني” الذي استخدم في عملية “ستوكسنت” عام 2010، لكن هذه المرة بالقوة الجوية، فبدلًا من استهداف مباشر لأجهزة الطرد المركزي المدفونة في عمق الأرض، اختارت إسرائيل استهداف الأنظمة التي تحافظ على درجات حرارة التشغيل الحرجة لتلك الأجهزة، مما يؤدي إلى تعطيلها دون إحداث تسرب إشعاعي قد يُحرجها دوليًا أو يفتح الباب أمام رد نووي مبرر من إيران.

هجمات إسرائيل على محطات إيران النووية

واستطرد، لم يكن التكتيك الإسرائيلي عشوائيًا، بل استند إلى اعتبارات استراتيجية حساسة. فأجهزة الطرد المركزي – الواقعة تحت الأرض – يصعب تدميرها من الجو دون اختراق مباشر عميق، كما أن استهدافها بشكل مباشر قد يؤدي إلى تسرّب مواد مشعة، وهو تطور سيكون له تبعات دولية خطيرة، ليس فقط بيئيًا بل سياسيًا، لأنه يمنح إيران حجة مشروعة لاستهداف منشآت إسرائيل النووية، مثل مفاعل ديمونا. من هنا، فضّلت إسرائيل استراتيجية “الإبطاء دون الانفجار”، عبر تعطيل البنية التشغيلية لا التدميرية.

وهذا ما يفسّر أنّه -على عكس ما روجت له إسرائيل- أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن المرحلة الأولى من الهجوم الإسرائيلي لم تصب موقع تخزين الوقود النووي الإيراني والمنشآت النووية لم تتضرر.

اغتيال علماء إيران، فيتو

ولفت إلى أنه، وفق التقديرات العسكرية، فإن الضرر الذي أصاب أنظمة التبريد قد يُوقف تشغيل نطنز لعدة أشهر، خاصة أن استبدال هذه الأنظمة يعتمد على توريد قطع دقيقة من الخارج تخضع لعقوبات دولية صارمة.

في الوقت ذاته، هناك فرضية مطروحة بقوة: هل تمتلك إيران أنظمة تبريد احتياطية مضمّنة في عمق المنشأة؟ إذا صح ذلك، فقد تتمكن طهران من إعادة تشغيل نطنز خلال فترة تتراوح بين أسبوع وعدة أسابيع.

وتابع، مع ذلك، لا تقتصر المخاطر على نطنز وحدها. فموقع بوشهر النووي، الواقع على الخليج، وإن كان منشأة مدنية للطاقة، إلا أنه جزء من البنية النووية الحساسة الإيرانية، واستهدافه سيحمل تداعيات كارثية على المجال البيئي والجيوسياسي في المنطقة بأكملها، نظرًا لموقعه القريب من الحدود البحرية لدول الخليج. لفهم ذلك دعنا نتعرف على أهم المنشآت النووية الإيرانية.

أبرز المواقع النووية الإيرانية ذات الأهمية الاستراتيجية:

يشكل موقع "نطنز" الذي طالته الضربة الإسرائيلية؛ محور برنامج التخصيب الإيراني، حيث يضم آلاف أجهزة الطرد المركزي، ويعمل في مرافق محصنة تحت الأرض، ما يجعله هدفًا معقدًا عسكريًا. وقد تعرّض سابقًا لهجمات عدة، أبرزها “ستوكسنت” عام 2010، دون أن تتوقف عملياته. أما موقع فوردو النووي، الواقع داخل جبل قرب قم، فيعد الأكثر تحصينًا وأمنًا، ويُستخدم لتخصيب اليورانيوم حتى 60%، وهو ما يقرّبه من الاستخدام العسكري، ما جعله نقطة ارتكاز استراتيجية خصوصًا بعد تراجع العمل بالاتفاق النووي.

في المقابل، يعد مجمع أصفهان النووي الحلقة الأولى في سلسلة الوقود النووي، حيث يُحوّل اليورانيوم الخام إلى غاز UF6 لتغذية أجهزة الطرد، ما يجعله موقعًا حيويًا في حال السعي لتعطيل الدورة كاملة.

لدي إيران أيضا مفاعل "أراك للماء الثقيل"، فقد بقي رغم التعديلات رمزًا لإمكانية إنتاج البلوتونيوم، ويُنظر إليه كخزان ردعي بديل إذا فشل المسار الدبلوماسي.

ومنشأة كرج، من الأهمية بمكان؛ فهي مركز تصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، واستهدافها يضرب القدرة على التعافي والتجديد التقني، وقد تعرضت فعلًا لهجمات تخريبية في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، تُظهر هذه المواقع أن البنية النووية الإيرانية تقوم على تكامل وظيفي دقيق، من المواد الخام إلى التخصيب، فالإنتاج المحتمل للسلاح.

أما فيما يخص محطة بوشهر للطاقة النووية، فهي تعد الواجهة المدنية للبرنامج النووي، وقد أنشئت بالتعاون مع روسيا وتخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، فإن رمزيتها ودورها في إثبات “الحق السيادي” لإيران في التكنولوجيا النووية السلمية يجعلها هدفًا محتملًا في حال نشوب صراع شامل مع إسرائيل، رغم ما قد يترتب على ذلك من تداعيات بيئية وجيوسياسية خطيرة في منطقة الخليج. وهذا ما يفسّر التخوف من استهدافها، لأنّ تأثير الإشعاع سيكون كارثيًا على دول الخليج المطلة على البحر.

بمعنى آخر، إذا تعرضت محطة بوشهر النووية لضربة عسكرية إسرائيلية مباشرة أدت إلى تسرب إشعاعي واسع النطاق، فإن التأثير لن يكون محصورًا داخل إيران، بل سيتجاوز الحدود بسرعة، خاصة بسبب موقع المحطة الجغرافي الحساس على الساحل الإيراني المطلّ على الخليج العربي. وبحسب اتجاه الرياح والتيارات البحرية، فإن أكثر الدول الخليجية المعرّضة مباشرةً للخطر هي: الكويت، السعودية ( المنطقة الشرقية)، البحرين، قطر، الإمارات ( خاصة إمارة دبي، رأس الخيمة، والشارقة).

ماذا يعني ذلك استراتيجيًا؟

•أي ضربة لمحطة بوشهر قد تتحول إلى كارثة إقليمية بيئية وصحية، وربما إلى “تشيرنوبل الخليج”.

• ستتطلب الدول الخليجية إجلاء آلاف السكان من المدن الساحلية، وتعليق أنشطة محطات التحلية.

• كما ستواجه أسواق الطاقة والتجارة البحرية ارتباكًا كبيرًا في الخليج، الشريان النفطي العالمي.

إذن وفق إدريس آيات؛ تعطيل أي موقع منها يربك البرنامج النووي الإيراني، لكن الضربة الاستراتيجية الفاعلة هي تلك التي تضرب القدرة على التشغيل والصيانة والإمداد طويل الأمد، وهو ما يُشكّل جوهر الرؤية العسكرية الإسرائيلية تجاه البرنامج، إذا تلمسّت رغبة إيرانية للحصول على السلاح النووي.

وختم، في المحصلة، الاستراتيجية الإسرائيلية - على الأقل حاليًا رغم بداية موجة أخرى من الهجوم الإسرائيلي صباح اليوم- لا تهدف إلى تدمير المشروع النووي الإيراني بالكامل، بل إلى قياس مدى مرونة طهران وقدرتها على التعافي، وتوجيه ضربات متكررة تُبقي البرنامج في حالة “شلل تقني دائم”، دون إغراق المنطقة في أشعاعٍ نووي على غرار تشيرنوبيل. لكن كل ذلك يظل رهينة لما إذا كانت إيران سترد بالمثل على منشآت إسرائيلية أو ستفاجئ الجميع بتجربة نووية تغير قواعد اللعبة بالكامل.

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