نتنياهو: دمرنا مفاعل نطنز وهناك أهداف أخرى بالطريق

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، في تصريحات له أنهم حددوا الهجوم على إيران في أواخر أبريل الماضي ولكنه نفذ اليوم لأسباب عملياتية.



وتابع: بعد اغتيال نصر الله وكسر المحور الإيراني تقدمت طهران نحو تصنيع السلاح النووي.



وأضاف: لا أعرف تماما متى تنتهي العملية العسكرية في إيران، مضيفًا وجهنا ضربة قاسية لإيران وقتلنا عددا كبيرا من أعضاء هيئة الأركان والعلماء النوويين.

واختتم: دمرنا مفاعل نطنز وهناك أهداف أخرى بالطريق.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، عن مواصلة هجماته على إيران حتى تحقيق أهدافه.



جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مواصلة هجماته على إيران



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، إن هدف الحرب هو "إزالة التهديد النووي الإيراني واستهداف النظام الإيراني وإسقاطه".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائراته الحربية تواصل ضرباتها على منشآت عسكرية ونووية إيرانية بعدما شن سلسلة غارات غير مسبوقة في طهران فجر الجمعة.

الهجوم الإسرائيلي على إيران

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إيفي ديفرين لصحفيين: "هاجم طيارونا ولا زالوا يهاجمون أهدافا عسكرية وأهدافا مرتبطة بالبرنامج النووي في مناطق مختلفة من إيران".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا أمنيا مع قادة جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية، اليوم الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.