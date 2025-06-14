خوفا من هجوم إيراني، حكومة الاحتلال تعقد اجتماعها اليوم في ملجأ تحت الأرض

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن اجتماع الكابينت اليوم سيعقد في ملجأ سري تحت الأرض، وذلك في ظل استمرار الهجوم الإيراني على مدن الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ البالستية.

وفي قت سابق من اليوم أكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنه تم نقل كافة الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

مقتل 3 عناصر من الحرس الثوري جراء الهجمات الإسرائيلية

و أعلن الحرس الثوري الإيراني في محافظة زنجان مقتل ثلاثة من عناصره في الهجمات الإسرائيلية.

وكانت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أفادت في وقت سابق، بأن مستودع ذخيرة تابع للواء 216 المدرع في زنجان استُهدف في الهجمات التي شنّتها إسرائيل فجر السبت على إيران.

إيران تبلغ فرنسا وبريطانيا وأمريكا رسميًا بتوسيع الهجمات ضد إسرائيل

أفادت وكالة "مهر"، التابعة لمنظمة الإعلام الإسلامي، بأن إيران قد أبلغت رسميا فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بأنها ستبدأ بشن هجمات واسعة النطاق ضد إسرائيل.

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