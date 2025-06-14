نتنياهو: إيران تسعى لامتلاك 20 ألف صاروخ باليستي

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت أن هدفه هو إحباط تهديد مزدوج من جانب إيران يتمثل في السلاح النووي والصواريخ الباليستية.

نتنياهو: إيران تعمل على امتلاك ٢٠ ألف صاروخ باليستي



وادعى نتنياهو أن إيران تعمل على امتلاك ٢٠ ألف صاروخ باليستي وأنه اتخذ إجراءات لتدمير قدراتها الصاروخية وأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وواصل نتنياهو مزاعمه قائلا استهدفنا الفريق القيادي للعلماء الذي يقود المشروع النووي ولا أستطيع الخوض في تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تصفية 9 علماء وخبراء بارزين في المشروع النووي الإيراني.

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال: اغتلنا 9 علماء وخبراء بارزين كانوا يسهمون في دعم خطة النظام الإيراني للحصول على أسلحة نووية.. العملية تمثل ضررا كبيرا لقدرة النظام الإيراني على امتلاك أسلحة دمار شامل.

الهجوم على منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن جيش الاحتلال هاجم منشآت نطنز وأصفهان وفوردو النووية.

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