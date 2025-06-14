إعلام إسرائيلي: طائرة نتنياهو متوقفة في أثينا

ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوقفة في أثينا بعد مغادرتها إسرائيل إثر بدء الهجوم على إيران.

الهجمات الإيرانية على إسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم أكدت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقل الطائرات المدنية التابعة لشركات الملاحة الإسرائيلية إلى قبرص واليونان والولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ البالستية على مدن الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي تسبب في تدمير عدد كبير من المباني والمنشآت.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني، أن الإطلاق الصاروخي القادم نحو تل أبيب سيكون بنحو ألفي صاروخ.

وأوضح أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل سيكون 20 ضعفا من الهجمات السابقة.

إعلام إيراني: طهران قصفت 150 موقعا إسرائيليا من بينها قواعد جوية

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، أن الضربات التي شنتها طهران استهدفت أكثر من 150 موقعا في إسرائيل من بينها قواعد جوية تضم مقاتلات من طراز إف 35 وإف 16 وإف 15.

غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

وأعلنت وسائل إعلام عن استهداف غارات إسرائيلية مواقع الصواريخ التابعة للحرس الثوري الإيراني وموقع بيدكنه العسكري بمحافظة طهران.

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