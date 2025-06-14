بعضها استهدفتها إسرائيل، أبرز منشآت إيران النووية

تمتلك إيران بنية تحتية نووية موزعة على كامل جغرافية البلاد في مواقع عدة للتخصيب والأبحاث والمفاعلات النووية، ومناجم اليورانيوم، ومنشآت تخصيب اليورانيوم.

وتبرز محطة الطاقة النووية في بوشهر، كأول محطة يتم افتتاحها عام 2011 وتضم مفاعلًا لإنتاج الماء الخفيف، بإمكانه أن ينتج مادة البلوتونيوم المنضب.

وكذلك، منشأة فوردو المحصنة تحت الأرض على عمق 800 متر، والتي تحتوي على منشآت بحثية متعددة ومخزون من اليورانيوم المخصب، وتم تشييدها في عمق الجبال قرب مدينة قم جنوب طهران.

مجمع نطنز النووي



وعلى بعد 250 كيلومترًا جنوب العاصمة طهران، يقع مجمع نطنز النووي الذي يستخدم لتخصيب اليورانيوم، والذي تعرض لسلسلة غارات إسرائيلية اليوم الجمعة.

وأنشئ المجمع على عمق نحو 3 طوابق تحت الأرض، وقادر على استيعاب 50 ألف جهاز طرد مركزي.

أما في أصفهان ثاني أكبر مدن البلاد، ففيها مركز ضخم للتكنولوجيا النووية، يحوي مصنعًا لإنتاج ألواح الوقود ومنشأة لتحويل اليورانيوم، يمكنها معالجة هذه المادة وتحويلها إلى سداسي فلوريد اليورانيوم الذي يغذي أجهزة الطرد المركزي.

مفاعل آراك



ومفاعل آراك للأبحاث النووية الذي يعمل بالماء الثقيل، يقع على بعد 75 كيلومترًا شمال غرب المدينة، وتم تشييده عام 1998.

ويضم المفاعل محطة للطاقة ومفاعلات بحثية.

وتبرز مناجم اليورانيوم داعمًا قويًا لبرنامج طهران النووي، ذلك أن إيران ضاعفت بأربع مرات إنتاجها من هذه المادة الإستراتيجية، التي تعتبر حلقة مهمة ضمن مساعي تأمين الوقود النووي.

وأطلقت الحكومة الإيرانية خطة لتطوير ستة مناجم، لتضاف إلى ثمانية أخرى في الخدمة.

ولحماية هذه المواقع أقامت إيران ترسانة صاروخية تحت الأرض على عمق مئات الأمتار.

وتفيد إحصاءات، أن معظم الصواريخ موجودة، في ما يصطلح عليه مدنًا صاروخية تحت الأرض، على عمق أكثر من 500 متر.

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