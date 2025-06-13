أخبار الفن اليوم.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جورج وسوف.. الهام شاهين من العراق: نحن بخير

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث والفعاليات الفنية.



نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة المخرج المسرحي سعيد عزام بعد صراع مع المرض، استمر لما يقرب من 5 سنوات.



أشرف زكي ينعي سعيد عزام

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المخرج المسرحي "داعيا الله أن يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان".

قالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ فيتو: إنها لم تستطع مغادرة بغداد هى وصديقتها الإعلامية هالة سرحان، بسبب إغلاق المجال الجوي بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية ضمنها الرحلة التي كان من المقرر أن نسافر عليها".



وتابعت: “إحنا بخير ومفيش أي شىء، لأن بغداد ليس بها حرب، ولكن بسبب الحرب اللي بين إسرائيل وإيران المجال الجوي اتقفل قبل وصولنا المطار بدقائق، إحنا كويسين بس لسه مش عارفين هنرجع امتى”.

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر حقيقة مرضها الذى دخلت على أثره المستشفي خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”

الحالة الصحية لملك أحمد زاهر

وكتبت": أنا واللِه ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده، أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي، وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري".

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن خروج نجله آدم من العناية المركزة واستقرار وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية للمرة الثانية.



أثار المطرب السوري، جورج وسوف، قلق جمهوره ومحبيه، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شائعة وفاته التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.



في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن جورج وسوف، حالته الصحية أصبحت مستقرة بشكل كبير، ولكن تلقي تحذيرات قوية من الطاقم الطبي الخاص بمتابعته، من التحرك خارج منزله ما لا يقل عن أسبوعين.

يستعد المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لإحياء جولة غنائية، في الساحل الشمالي، والتى من المقرر أن تنطلق في بداية شهر يوليو المقبل.



في هذا السياق، من المقرر أن يقدم “رضا”، عددا كبيرا من أغانيه، بالإضافة إلى تسجيل أغان جديد، سيقدمها في خلال حفلات الساحل.

تستعد الفنانة حنان مطاوع، لخوض تجربة سينمائية جديدة مع الفنان أحمد السقا، في فيلم بعنوان "هيروشيما"، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أيمن بهجت قمر.



في هذا السياق، علمت “فيتو”، أنه من المقرر أن ينطلق تصوير مشاهد حنان، مع بداية الشهر المقبل، بالإضافة إلى إمكانية تغيير اسم الفيلم، عقب تصوير عدد من المشاهد.

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