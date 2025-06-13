الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على مفاجأة تامر عاشور الليلة في حفله مع تامر حسني بالكويت

تامر عاشور وتامر
تامر عاشور وتامر حسني

وصل الثنائي تامر حسني وتامر عاشور إلى الكويت لإحياء حفلهما الليلة هناك ضمن فعاليات ليلة عمر ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل تامر حسني وتامر عاشور بالكويت 

وقال تامر عاشور:"إنه سيقدم ميدلي جديدا للمرة الأولى خلال حفله مع تامر حسني في الكويت، مشيرا إلى أنه سيغني الاغاني بتوزيعات جديدة 

ويعود الفنان تامر حسني إلى لبنان من جديد من خلال حفله الغنائي الذي من المقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه أحدث ألبوماته “لينا معاد”.

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