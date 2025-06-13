وفاة المخرج المسرحي سعيد عزام بعد صراع طويل مع المرض

رحل عن عالمنا منذ ساعات قليلة المخرج المسرحي سعيد عزام بعد صراع مع المرض، استمر لما يقرب من 5 سنوات.



أشرف زكي ينعي سعيد عزام

ونعى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المخرج المسرحي "داعيا الله أن يغفر له ويرحمه، ويرزق أسرته الصبر والسلوان".

وعمل المخرج سعيد عزام مخرج ومدير عام بالبيت الفني للمسرح و مسرح السلام‏.

وحرص عدد كبير من الأصدقاء المقربين للمخرج الراحل على نعيه عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.



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