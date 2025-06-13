ملك أحمد زاهر تكشف حقيقة مرضها الأخير

كشفت الفنانة ملك أحمد زاهر حقيقة مرضها الذى دخلت على أثره المستشفي خلال الأيام الماضية، وذلك عبر حسابها الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”

الحالة الصحية لملك أحمد زاهر

وكتبت": أنا واللِه ما كنت متوقعة كل اللي حاصل ده، أنا لما حبيت أشارك حالتي الصحية، كنت مخضوضة جدًا على نفسي، وفكرة إن لا أنا ولا الدكاترة حتى عارفين عندي إيه، كانت رعباني، وكنت محتاجة بس أوصلكم إن حياتي فيها الحلو وفيها الوحش، وقلت في الستوري إن الموضوع مش الغرض منه القلق، وإني مش عايزة حد يقلق عليا أنا كويسة، وكده كده أحسن من غيري".



وتابعت:"عندي يقين في ربنا أنه هيقومني بالسلامة، وإن شاء الله تبقى حاجة بسيطة بس من خضتي كتبت مع أن ديه مش طبيعتي إني أشارك الحاجات السلبية عموما أنا بس مش عارفة أقول إيه ولا إيه من قلبي بشكر كل حد سأل عليا ودعالي واللهِ كله كان بيوصلني، وأنا أسفة لو مردتش على حد وبشكر كل زمايلي وأساتذتي اللي كانوا بيسألوا عليا كل يوم ومسابونيش لحظة وكل صحابي وعيلتي اللي كانوا جمبي".



وأضافت:" أنا الحمد لله بقيت أحسن من الأول وبطلت أروح المستشفى الحمد لله بحمد ربنا إنها جت على قد كده، حتى لو الأيام اللي فاتت كانت صعبة واللي عندي ده حاجة مخيفة شوية، وخضتنا بس برضو أنا كويسة والحمد لله إنها جت على قد كده أكيد ربنا حماني من حاجة أكبر، وأهم حاجة إن عرف السبب بَطل العجب، والحمد لله إننا عرفنا، هي حساسية شديدة في الدم الموضوع critical".



وكانت قد خضعت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة، في الساعات الماضية، لتشخيص حالتها، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخولها المستشفى عدة مرات خلال الأيام الماضية.

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