الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

حنان مطاوع تشارك مع السقا في "هيروشيما"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

تستعد الفنانة حنان مطاوع، لخوض تجربة سينمائية جديدة مع الفنان أحمد السقا، في فيلم بعنوان "هيروشيما"، من إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أيمن بهجت قمر.

 

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أنه من المقرر أن ينطلق تصوير مشاهد حنان، مع بداية الشهر المقبل، بالإضافة إلى إمكانية تغيير اسم الفيلم، عقب تصوير عدد من المشاهد.

 

على الجانب الآخر، كانت عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الكبيرة بمشاركة فيلمها الجديد "Happy Birthday" في مهرجان تريبيكا Tribeca السينمائي بالولايات المتحدة، معتبرة هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرتها الفنية، لا سيما مع وجود النجم العالمي جيمي فوكس كمنتج للفيلم إلى جانب نجوم مصريين بارزين.

وعرض الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا في أمريكا، ورئيس المهرجان روبرت دينيرو، ويعد أول فيلم في تاريخ السينما يشارك به أحد نجوم هوليوود.

 

وشاركت حنان مطاوع عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا من حضورها على السجادة الحمراء للمهرجان وقالت: فرحانة جدًا أن يكون العرض العالمي الأول لفيلمي Happy Birthday في مهرجان Tribeca في أمريكا، بمشاركة نيللي كريم وشريف سلامة وحنان يوسف.

 

وأشارت إلى أن الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج الأخيرة، ومن إنتاج أحمد دسوقي وأحمد بدوي وأحمد عباس، مضيفة فخرها بمساهمة النجم العالمي جيمي فوكس في الإنتاج، ومتمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

قصة إنسانية مستلهمة من طفولة المخرجة


يروي الفيلم قصة إنسانية مستمدة من طفولة المخرجة سارة جوهر، مركّزًا على براءة الأطفال وسط التحديات التي تفرضها الحياة المعاصرة، ويطرح تساؤلات حول التوازن بين عالم الطفولة النقي وواقع المجتمع المعقد.

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Happy Birthday النجم العالمي جيمي فوكس بالولايات المتحدة الفنانة حنان مطاوع الفنان أحمد السقا

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