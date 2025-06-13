الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر بعد تعرضها لوعكة شديدة

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

خضعت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، لبعض الفحوصات الطبية الدقيقة، في الساعات الماضية، لتشخيص حالتها، بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، تسببت في دخولها المستشفى عدة مرات خلال الأيام الماضية.

 

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن الحالة الصحية لـ ملك زاهر، أصبحت مستقرة، ولكن تلقت تعليقات من الطاقم الطبي المتابع لحالات، التزام الراحة التامة، لحين تشخيص أسباب الوعكة.

 

وكان مصدر مقرب من عائلة الفنان أحمد زاهر، كشف في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن ملك كانت تعاني من حساسية شديدة، أثرت عليها بشكل كبير، مما اضطرها للذهاب إلى المستشفى، لكن لم يستطع الطبيب المعالج لها تشخيص حالتها والتعرف على السبب في أزمتها.

 

وأضاف المصدر أن ملك قد ذهبت إلى المستشفى رفقة والدها الفنان أحمد زاهر، لإجراء بعض التحاليل الأخرى لمعرفة السبب وراء حالتها، والخضوع للعلاج المناسب.
 

وكانت وجهت الفنانة أنغام، رسالة للفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بعد تعرضها لوعكة صحية، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت أنغام: “حبيبتي ملك سلامتك ألف سلامة ربنا يطمنا عليكي يارب الشفا من عندك”.

 

 

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