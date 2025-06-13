الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان جورج وسوف

جورج وسوف
جورج وسوف

أثار المطرب السوري، جورج وسوف، قلق جمهوره ومحبيه، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد شائعة وفاته التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

في هذا السياق، علمت “فيتو”، أن جورج وسوف، حالته الصحية أصبحت مستقرة بشكل كبير، ولكن تلقي تحذيرات قوية من الطاقم الطبي الخاص بمتابعته، من التحرك خارج منزله ما لا يقل عن أسبوعين.

 

على الجانب الآخر، كان وجه النجم جورج وسوف، في شهر مايو الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة شكر للمملكة العربية السعودية وذلك بعد شائعة وفاته التي تداولتها بعد الصفحات عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. 


جورج وسوف يوجه رسالة للسعودية 

وكتب جورج وسوف قائلا: “أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب”.

 

وتابع: “وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها. موقفه التاريخي والإنساني هذا لن يُنسى ويجسد أسمى معاني الأخوّة العربية”.

وأردف: “نحن نؤمن بأن الفن والثقافة جسور للسلام، رسالة للأخوة، واليوم نعيش لحظة أمل حقيقي تُعيد للشعب السوري روحه ودوره وحقه بحياة كريمة”.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السوري جورج وسوف العربية السعودية الطاقم الطبي السوشيال ميديا العقوبات الدولية المطرب السوري جورج وسوف المملكة العربية السعودية النجم جورج وسوف الحالة الصحية

مواد متعلقة

الجمهور يقتحم مسرح حفل جورج وسوف في السويد (فيديو)

بعد شائعة وفاته، جورج وسوف يشكر السعودية: مواقفها مشرفة تجاه وطننا سوريا

الأكثر قراءة

الطيران المدني: تعليق الرحلات الجوية إلى الأردن والعراق ولبنان لحين فتح المجال الجوي

جروسي: الإشعاع النووي انتشر تحت الأرض في نطنز وقد نخلي أصفهان بالكامل

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

"زوال محتوم يقترب"، أول تعليق من أبو عبيدة بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران

ترامب: كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الأكثر فتكا في طريقها إلى إسرائيل

الرئيس الإيراني: ردنا سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها الحمقاء

5 رحلات جوية تهبط اضطراريا في مطار شرم الشيخ بسبب غلق المجال الجوي بالأردن

بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وزير الطيران يتابع حركة التشغيل بالمطارات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

معلومات عن منشأة نطنز النووية في إيران بعد استهدافها من قبل الاحتلال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل أوقاف سوهاج يؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

خطيب الجامع الأزهر يحذر من تفشي العصبية الجاهلية

المزيد
الجريدة الرسمية