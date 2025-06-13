الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

جولة غنائية لـ رضا البحراوي في الساحل الشمالي

رضا البحراوي
رضا البحراوي

يستعد المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لإحياء جولة غنائية، في الساحل الشمالي، والتى من المقرر أن تنطلق في بداية شهر يوليو المقبل.

في هذا السياق، من المقرر أن يقدم “رضا”، عددا كبيرا من أغانيه، بالإضافة إلى تسجيل أغان جديد، سيقدمها في خلال حفلات الساحل.

 

من ناحية أخرى، كان البحراوي، شارك في أغنية “المقص”، مع الفنان تامر حسني، والتى وصلت مشاهدتها ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة في أسبوعين.

 

على الجانب الآخر، كان أعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة، أن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش “رضا البحراوي”، بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية.

وأضاف عبد الله أن مجلس التأديب قرر تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، وذلك بعد التعهّد بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلًا.

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