جولة غنائية لـ رضا البحراوي في الساحل الشمالي

يستعد المطرب الشعبي، رضا البحراوي، لإحياء جولة غنائية، في الساحل الشمالي، والتى من المقرر أن تنطلق في بداية شهر يوليو المقبل.

في هذا السياق، من المقرر أن يقدم “رضا”، عددا كبيرا من أغانيه، بالإضافة إلى تسجيل أغان جديد، سيقدمها في خلال حفلات الساحل.

من ناحية أخرى، كان البحراوي، شارك في أغنية “المقص”، مع الفنان تامر حسني، والتى وصلت مشاهدتها ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة في أسبوعين.

على الجانب الآخر، كان أعلن الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة، أن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/5/7، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا محمد محمد درويش “رضا البحراوي”، بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية.

وأضاف عبد الله أن مجلس التأديب قرر تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، وذلك بعد التعهّد بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.