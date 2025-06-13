الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

الهام شاهين من العراق: نحن بخير وننتظر فتح المجال الجوي للعودة إلى القاهرة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات اليوم الجمعة لـ فيتو: إنها لم تستطع مغادرة بغداد هى وصديقتها الإعلامية هالة سرحان، بسبب إغلاق المجال الجوي بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية ضمنها الرحلة التي كان من المقرر أن نسافر عليها".

وتابعت: “إحنا بخير ومفيش أي شىء، لأن بغداد ليس بها حرب، ولكن بسبب الحرب اللي بين إسرائيل وإيران المجال الجوي اتقفل قبل وصولنا المطار بدقائق، إحنا كويسين بس لسه مش عارفين هنرجع امتى”.
 

وشاركت إلهام شاهين وهالة سرحان في فعاليات مهرجان المرأة الإعلامية في العراق، حيث شاركت إلهام شاهين وهالة سرحان في مناقشات حول دور المرأة العربية في الإعلام والفن.

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثاروالمصريات، عن واقعة طريفة جمعت بينه وبين الفنانة إلهام شاهين، التي كانت تحلم بتجسيد شخصية الملكة الفرعونية "حتشبسوت" في عمل درامي ضخم.

زاهي حواس: إلهام شاهين كانت متحمسة لتجسيد دور حتشبسوت

وقال حواس خلال استضافته ببرنامج "مراسي" مع الإعلامي محمود الشريف على قناة "النهار"، إن إلهام شاهين كانت متحمسة للغاية لتقديم دور حتشبسوت، واعتبرته من بين أمنياتها الفنية الكبرى، لكنها سرعان ما تخلت عن الفكرة بعد اكتشاف علمي غير متوقع.

الأشعة تكشف: الملكة حتشبسوت كانت بدينة

وأوضح حواس أن فريقه الأثري أجرى فحصًا بالأشعة المقطعية على مومياء الملكة حتشبسوت، ليتبين أنها كانت بدينة بشكل واضح. وفور إعلان النتيجة، قررت إلهام شاهين التراجع عن فكرة تجسيد الدور احترامًا للدقة التاريخية، رغم أن العمل لم يكن قد دخل حيز التنفيذ فعليًا.

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الهام شاهين هالة سرحان إيران بغداد حرب إسرائيل وإيران

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