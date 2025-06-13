نجوم الفن في حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش وأحمد سعد يشعل الأجواء (صور)

احتفلت الشاعرة منة القيعي بحفل زفافها علي الفنان يوسف حشيش، بحضور كبير من نجوم الوسط الفني.

حفل زفاف منة القيعي ويوسف حشيش

وحضر حفل الزفاف كل من يوسف الشريف وياسمين عبد العزيز ومنةً شلبي ورضوي الشربيني وحسن الرداد ورامي إمام وأشعل الأجواء المطرب أحمد سعد.

وصعد نجمات الفن إلى المسرح، يرقصون مع منة القيعي ويوسف حشيش على أغاني أحمد سعد.

وأطلت منة عدلي القيعي بفستان أنيق، وصففت شعرها بشكل عصري، فيما طل يوسف حشيش ببدلة جذابة باللونين الأبيض والأسود.

كانت منة عدلي القيعي أعلنت خطبتها في منتصف سبتمبر الماضي، ونشرت صورًا من قراءة الفاتحة، وكتبت منة عدلي القيعي تعليقا على الصور: "وطنط تبقى حماتي" وهي من كلمات مهرجان "إخواتي".

وحققت منة عدلي القيعي في السنوات الأخيرة نجاحًا كبيرًا بأغنيات كتبتها منها "الغزالة رايقة" و"اليوم الحلو" و"قلبي يا محتاس" وسيرينا يا دنيا" وغيرها من الأغنيات.

كما شارك الفنان يوسف حشيش في مسلسل "الحشاشين" و"صلة رحم" في رمضان 2024.

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