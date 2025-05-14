الأربعاء 14 مايو 2025
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ثقافة وفنون

بعد شائعة وفاته، جورج وسوف يشكر السعودية: مواقفها مشرفة تجاه وطننا سوريا

جورج وسوف، فيتو
جورج وسوف، فيتو

وجه النجم جورج وسوف عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” رسالة شكر للمملكة العربية السعودية وذلك بعد شائعة وفاته التي تداولتها بعد الصفحات عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية. 

جورج وسوف يوجه رسالة للسعودية 

وكتب جورج وسوف قائلا: “أتقدم بأسمى كلمات الشكر والعرفان إلى المملكة العربية السعودية، على مواقفها الأصيلة والمشرّفة تجاه وطننا سوريا وشعبها الحبيب”.

وتابع: “وأخص بالشكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، لما لعبه من دور محوري وإنساني في الدفع نحو إنهاء عزلة سوريا ورفع العقوبات الدولية عنها. موقفه التاريخي والإنساني هذا لن يُنسى ويجسد أسمى معاني الأخوّة العربية”.

وأردف: “نحن نؤمن بأن الفن والثقافة جسور للسلام، رسالة للأخوة، واليوم نعيش لحظة أمل حقيقي تُعيد للشعب السوري روحه ودوره وحقه بحياة كريمة”.

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جورج وسوف السعودية فيس بوك النجم جورج وسوف سوريا

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