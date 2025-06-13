الجمعة 13 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

تامر حسنى يعلن خروج ابنه من العناية المركزة واستقرار حالته الصحية

تامر حسني ونجله آدم،
تامر حسني ونجله آدم، فيتو

 أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن خروج نجله آدم من العناية المركزة واستقرار وضعه الصحي بعد إجرائه عملية جراحية للمرة الثانية.
 

وكتب:" لكل الغاليين اللي اهتموا بتعب ابني، الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية الثانية وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم وربنا يتمم الشفاء على خير، ودايمًا بقول على دعواتكم الكريمة: لكم مثلها وأضعاف أضعافها.. شكرًا يا أغلى الناس ربنا يحفظكم ويحفظ ولادكم قادر يا كريم".
 

 

وجهه شاحب ونبرة صوته متغيرة، أحدث ظهور لتامر حسني بعد أزمة نجله الصحية (فيديو)

يحيي الفنان تامر حسني مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا بالكويت، ضمن فعاليات ليلة عمر ويشاركه الحفل تامر عاشور.

 

حفل تامر حسني وتامر عاشور بالكويت 

وظهر الفنان تامر حسني في أول ظهور إعلامي له بعد أزمة نجله آدم الصحية، خلال اللقاء الذي أجراه وملامح الحزن تسيطر علي شكله، وحتي نبرة صوته أثناء الحديث بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها نجله آدم .

وقال خلال مقابلته مع إحدي القنوات الكويتية: تامر عاشور حبيب قلبي وعشرة عمر ونجم كبير وإن شاء الله يكسر الدنيا في الحفل كالعادة بأذن الله 

 

 

 

 

ووصل الثنائي تامر حسني وتامر عاشور إلى الكويت لإحياء حفلهما الليلة هناك ضمن فعاليات ليلة عمر ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وقال تامر عاشور:"إنه سيقدم ميدلي جديدا للمرة الأولى خلال حفله مع تامر حسني في الكويت، مشيرا إلى أنه سيغني الاغاني بتوزيعات جديدة 

 

ويعود الفنان تامر حسني إلى لبنان من جديد من خلال حفله الغنائي الذي من المقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد إقبالا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه أحدث ألبوماته “لينا معاد”.

 

 

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