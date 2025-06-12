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حوادث

حجز طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الشروق، بحجز طالب لقيامة بالتحرش بسيدة أجنبية فى مدينة الشروق، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة استكمال التحريات.

طالب يتحرش بسيدة أجنبية بالشروق

 تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضررها من (طالب) لقيامه بالتحرش بها حال تواجدها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة البلاغ، وتبين من صحته.


وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب، مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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