الجمعة 13 يونيو 2025
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حوادث

مصرع طفل في حادث تصادم سيارتين بالشيخ زايد

جثة طفل، فيتو
جثة طفل، فيتو

 لقى طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في حادث تصادم سيارتين فى أحد الشوارع بـمنطقة الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث الشيخ زايد اليوم 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة والدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق، مما أسفر عن مصرع طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، كان برفقة والده المهندس ووالدته، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحفظ رجال الأمن على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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