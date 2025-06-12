القبض على عامل قتل جاره بسبب الفيس بوك

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل قتل جاره إثر مشادة بينهم حول قيام المجني عليه بنشر منشورات على صفحته على الفيس بوك.

وبتقنين الإجراءات وجمع التحريات تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة، إثر مشادة بينهما حول قيام المجني عليه بنشر منشورات على صفحته علي الفيس بوك ورفض حذفها، فقام بالتعدي عليه بآلة حديد أنهت حياته وأوضح أنه لذا بالفرار خوفا من المساءلة القانونية.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي إخطارًا من مفتش مباحث الصف العقيد محمد العشري، مفاده تلقي رئيس مباحث مركز شرطة الصف المقدم أحمد السويركي بلاغًا برحيل شاب بدائرة القسم.



وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب مصاب بضربات أودت بحياته، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جاره بسبب خلافات بينهما وقيام الضحية بنشر منشورات ضده على "فيسبوك".



ويواصل رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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